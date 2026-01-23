Giriş / Abone Ol
Mersin’de bakliyat fabrikasına silahlı saldırı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir bakliyat fabrikasına motosikletle gelen iki kişi uzun namlulu silahla ateş açtı. Binaya çok sayıda mermi isabet ederken, saldırıda yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Güncelleme: 23.01.2026 11:15
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Mersin’de bir bakliyat fabrikasına uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi’nde makarna üretimi de yapılan bir bakliyat fabrikasında meydana geldi.

Motosikletle fabrikaya gelen 2 şüpheli, iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırı sırasında fabrika binasına çok sayıda mermi isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

