Mersin’de çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Mersin Anamur'da üç katlı bir binanın çatısında çalışan işçi Kemal Tatar, dengesini kaybederek yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde bir inşaat işçisi, çalıştığı çatıda dengesini kaybederek aşağı yuvarlandı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine çakılan Kemal Tatar, ağır yaralandı.

Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ancak sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kemal Tatar'ın cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Polis, olayın nasıl meydana geldiğini araştırmak için soruşturma başlattı.