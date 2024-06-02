Mersin’de coşkulu BirGün okur buluşması

Mersin’de BirGün Ankara Temsilcisi Gökdemir ve Prof. Dr. Dokgöz’ün katılımıyla geleneksel okur buluşması gerçekleştirildi. Gökdemir, etkinlikte 20 manşette BirGün’ün 20 yılını anlattı.

HABER MERKEZİ

Mersin’de gelenekselleşen BirGün okur buluşması bu yıl da Kuyuluk Piknik alanında gerçekleşti.

Söyleşi, atölye ve çok sayıda etkinliğin yapıldığı buluşmaya BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir ve Karikatürist ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yanı sıra Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da katıldı.

BirGün Okur İnisiytifi’nin gerçekleştirdiği etkinlikte, gazetenin Ankara Temsilcisi Gökdemir, 20 yaşını kutlayan BirGün’ü 20 manşet ile anlattı.

Gökdemir, BirGün'ün kuruluş günlerini ve yoğun baskılara rağmen var olma azmini dile getirdi.

“Bugün burada 'Patronsuz ama sahipsiz değil' dediğimiz okurları var” diyen Gökdemir, “Baskının daha da derinleştiği bir dönemde halkın haber alma hakkını sağlamanın tarihi bir önemi var. Bunun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz, bu yolculukta okurlarımız bize güç katıyor" diye konuştu.

Etkinlikte Prof. Dr. Dokgöz’de söyleşiyle devam etti. Etkinlik Kibrit Kutusu adlı grubun konseriyle sona erdi.