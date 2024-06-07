Mersin’de define aramak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Mersin’de define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren ekipler, define ve tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı işleminde kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.