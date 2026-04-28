Mersin’de denizde iki erkek cesedi bulundu

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında denizde iki erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 70 yaşındaki Akin Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik'e ait olduğu belirlendi.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak Koyu'nda öğle saatlerinde denizde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden yurttaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve sahil güvenlik ekipleri, iki kişinin cansız bedenini bota alarak kıyıya çıkardı.

Yapılan ilk incelemelerde, ölenlerin 70 yaşındaki Akin Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik olduğu tespit edildi.

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.