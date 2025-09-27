Mersin’de dolandırıcılık operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Mersin’de kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte telefonla arayıp kendilerini polis-savcı gibi tanıttıkları vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Aradıkları kişileri, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyip korkutarak ziynet eşyalarını, döviz ve Türk lirası cinsinden paralarını elden teslim yöntemiyle dolandıran şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda, dolandırıcılık olaylarını organize eden M.B. (39) ve birlikte hareket eden M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O. (27) yakalandı.

Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında ele geçirilen 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ve 5 bin TL sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.S., F.O. ve M.B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.