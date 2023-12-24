Mersin’de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp internet siteleri üzerinden verdikleri sahte ilanlarla yurttaşları dolandırdıkları ve bu yolla yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin merkezli İstanbul ve Bitlis’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 cep telefonu, 3 banka kartı, 4 sim kart ile bir hafıza kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.