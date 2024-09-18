Mersin’de drift yapan sürücüye 51 bin 649 TL ceza

Mersin’in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 51 bin 649 TL cezai işlem uyguladı.

Sürücünün son 5 yıl içerisinde aynı şekilde kural ihlali yapması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, araç sahibine de sürücü belgesi geçici olarak alındığı halde araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL ceza kesildi.

Anamur ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir otomobile ait görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine trafik jandarması harekete geçti. Kimlik bilgileri tespit edilen sürücüyü yakalayan jandarma ekipleri, sürücüye drift yapmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve abartılı egzoz kullanmak suçlarından toplam 51 bin 649 TL para cezası uyguladı. Sürücünün son 5 yıl içerisinde aynı şekilde kural ihlali yapması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edildi.

Araç sahibine de sürücü belgesi geçici olarak alındığı halde araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı.