Mersin’de düğün konvoyuna ceza: Yolu kapatan 8 sürücüye işlem yapıldı
Mersin’in Toroslar ilçesinde bir düğün konvoyunun yolu kapattığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, 8 sürücüye toplam 18 bin 867 lira para cezası uyguladı. Üç sürücünün ehliyetine de geçici süreyle el konuldu.
Mersin'de bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatılması nedeniyle 8 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toroslar ilçesindeki bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürütüldü.
Ekipler 8 sürücünün kimliğini ve araçların plakaları tespit etti.
Karayolları Trafik Kanunu gereğince 8 kişiye toplam 18 bin 867 lira ceza kesildi.
İkisi geçici, biri 2 ay süreyle olmak üzere 3 sürücünün ehliyetine de el konuldu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Kasım'da Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine resen soruşturma başlatmıştı.