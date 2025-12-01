Giriş / Abone Ol
Mersin’de düğün konvoyuna ceza: Yolu kapatan 8 sürücüye işlem yapıldı

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir düğün konvoyunun yolu kapattığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, 8 sürücüye toplam 18 bin 867 lira para cezası uyguladı. Üç sürücünün ehliyetine de geçici süreyle el konuldu.

  • 01.12.2025 10:32
  • Giriş: 01.12.2025 10:32
  • Güncelleme: 01.12.2025 10:34
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Mersin'de bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatılması nedeniyle 8 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toroslar ilçesindeki bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürütüldü.

Ekipler 8 sürücünün kimliğini ve araçların plakaları tespit etti.

Karayolları Trafik Kanunu gereğince 8 kişiye toplam 18 bin 867 lira ceza kesildi.

İkisi geçici, biri 2 ay süreyle olmak üzere 3 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Kasım'da Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

