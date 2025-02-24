Mersin’de ev yangını: 1 ölü

Mersin’in Gülnar ilçesinde kırsal bir mahalledeki evde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kurbağa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Kılıç’a ait evde yangın çıktı. Yangını fark eden komşular durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinesi yardımı ile yangın söndürüldü. İçeri giren ekipler Kılıç’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.