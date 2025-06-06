Mersin’de geri dönüşüm için farkındalık etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Çevre Haftası’ etkinlikleri kapsamında Kuzucubelen İlkokulu öğrencilerini geri dönüşüm tesisine götürerek çevre bilinci kazandırmaya yönelik farkındalık gezisi düzenledi. Öğrenciler, atık ayrıştırma süreçlerini yerinde gözlemleyerek geri dönüşümün doğa için taşıdığı önemi yerinde öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan ‘Çevre Haftası’ kapsamında, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, Mezitli Kuzucubelen İlkokulu öğrencilerine yönelik özel bir farkındalık gezisi gerçekleştirildi. Doğanın korunması, enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olan geri dönüşümün önemini çocuklara erken yaşta aşılamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı projeleriyle hem bugünü hem de yarını korumaya devam ediyor. Minik öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde geri dönüşüm tesisini ziyaret etti. Tesiste atık ayrıştırma süreçlerini yerinde gözlemleyen öğrenciler, geri dönüşümün doğaya katkısını da birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca öğrencilere, tesisteki mühendisler tarafından, geri dönüşümün çevre ve gelecek için taşıdığı önem vurgulanarak, tesisin her bölümüyle ilgili bilgi verildi. Atıkların nasıl ayrıştırıldığı, hangi malzemelerin geri kazanılabildiği ve bu sürecin doğal kaynakların korunmasına nasıl katkı sağladığı gibi hususlar da öğrencilere detaylıca aktarıldı.



Çevre Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görev yapan çevre mühendisi Ferit Polat, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her sene ’Çevre Haftası’nda farkındalık çalışmaları yaptıklarını anlatarak, "Özellikle çocuklara yönelik, çevre bilincini artırmalarına, geri dönüşüme özen göstermelerine ve doğayı korumalarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler kapsamında, öğrencilerimize atıkları ne şekilde değerlendirmeleri gerektiğini, atıkların hangi aşamalardan geçip tekrar doğaya kazandırıldığı konusunda bir geri dönüşüm tesisinde teknik gezi düzenledik. Çevre Haftası boyunca çeşitli etkinlikler yapacağız. İnanıyoruz ki çocuklar buradan; doğayı daha fazla severek, atıkların ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğini öğrenerek ayrılacaktır" dedi.