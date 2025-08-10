Mersin’de, gölete giren çocuk boğuldu

Olay, saat 18.30 sıralarında Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek için gölete giren Hamza Y., suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler durumu fark ederek suya atlayıp çocuğu göletten çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hamza Y.’yi Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hamza Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.