Mersin’de her gün 8 bin kişiye yemek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, artan hayat pahalılığıyla beraber özellikle temel gıda ürünlerine erişimi zorlaşan ihtiyaç sahibi yurttaşlar için Aşhane’de özenle yemek hazırlıyor. İçerisinde ana yemek, pilav ve tatlı bulunan menülerle, sıcak bir şekilde yurttaşların sofrasına ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı, Ramazan ayı boyunca Büyükşehir’in vatandaşlara iftar yemeği dağıtmaya devam edeceğini kaydederek, “Kent meydanlarında ve büyük kapalı pazar alanlarında düzenlediğimiz iftar programlarımızda da paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Aşhanemizden günlük ortalama 8 bin kişilik yemek çıkıyor. Bu yemekler hem toplu iftar organizasyonlarımızda, hem de merkez mahallelere dağıtılan iftar öğünleriyle vatandaşlarımızla buluşuyor” dedi.

Yurttaşlardan Ali Durna, “Herkes akşama iftar yemeği yemiş olacak. Uygulama çok güzel. Başkanımız gerektiği şekilde yardımlarını yapıyor” derken, Meryem Gündüz, “Başkanımızın yaptığı etkinliklerden, çocuklar ve çevre için yaptıklarından çok memnunuz. Böyle dar bir zamanda çok iyi bir hizmet oldu” ifadelerini kullandı.

Sık sık Mahalle Mutfakları’ndan alışveriş yaptığını söyleyen vatandaşlardan Saadet Tekin, “Çok memnunuz. Pahalılık var ve herkesin bütçesi yetmiyor. Başkanımız kadına çok değer veriyor. Kadın evin direğidir. Kadına değer verirsen, kadını önemsersen ülke kalkınır. Benim için kadına değer veren, her şeye değer verir. Başkanımız da kadınlara yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Takip ediyorum” dedi. İsmail Basut, “Eti, pilavı, hurması içinde her şeyi vardı. Çok iyiydi” dedi.