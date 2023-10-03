Mersin’de iki ayrı servis midibüsü kazası

Mersin’de servis midibüsü yoldan çıkarak devrildi, kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, yaralananın olmadığı öğrenildi.

Başka bir işçi servisinin devrilmesi sonucu ise 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, işçileri bırakıp dönüşe geçen bir servis midibüsü yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kaldırıma çarpıp refüje çıkıp devrildi. O anlar ise aynı istikamette giden bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 tarım işçisi bulunan A.A. idaresindeki 80 ABR 854 plakalı midibüs kontrolden çıkarak, kanala devrildi.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada 7 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.