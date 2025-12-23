Mersin’de iki belediyeye 3,7 milyon TL ceza verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne çevreye atık döktükleri gerekçesi ile 3,7 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tarsus'ta dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü ihbarı sonrası harekete geçen bakanlık ekipleri, bölgede denetim ve inceleme başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğü belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Çevre Kanunu gereği 1 milyon 869 bin TL idari ceza uygulandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde de ihbar sonrası yapılan incelemede; Yenişehir Belediyesi'ne ait araçların kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntı, mobilya, park ve bahçe atıkları döktüğü tespit edildi. Yenişehir Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 869 bin TL ceza uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.