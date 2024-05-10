Mersin’de ikisi heykel 74 parça tarihi eser ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, ikisi Meryem Ana figürlü heykel 74 adet tarihi obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Yenişehir ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 şüpheli tespit edildi. Şüpheliyi takibe alan jandarma şahsı operasyonla yakaladı, depo olarak kullandığı yerde yaptığı aramada ise 7 adet anahtar, 2 adet Meryem Ana figürlü heykel, 2 adet mumluk ile 1 adet pusulanın da bulunduğu 74 adet tarihi obje ele geçirdi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Yakalanan şüpheli jandarmaya götürüldü.