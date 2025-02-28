Mersin’de ilginç olay: Otomobille gelip çiçeği çaldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobille gelen bir kadın, lokantaya ait çiçeği çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi ise şaştı kaldı.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir lokantanın önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Cemil Peker’e ait iş yerinin önünde bulunan saksıdaki çiçek, gece otomobille gelen bir kadın tarafından çalındı. Sabah iş yerine gelen Peker, 20 yıldır kendilerinde olan ve aşk merdiveni olarak bilinen çiçeğin olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Peker, çiçeğin çalındığını görünce şok yaşadı.

Yaşananları anlatan Cemil Peker, "Çiçeğimiz burada duruyordu, bir sürü çiçekçi istemesine rağmen vermedik. Aşk merdiveni olarak biliniyor. Kadın, annesi ekmiş, babası sulamış gibi gece gelip arabasına koyup götürüyor. Bu çiçek 20 yıldır bizde, annemden getirdim. 8-9 senedir dükkanımın önündeydi. Şok olduk, çiçek çalınır mı? İsteseydi verirdik. Getirirse getirir, girmezse de kendi vicdanıyla hesaplaşsın. Ben ondan şikayetçi değilim" dedi.

Öte yandan, çiçeğin çalınma anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracı ile lokantanın önüne gelen bir kadının, iş yerinin önündeki çiçeği aracına koyarak ayrıldığı anlar yer aldı.