Mersin’de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Mersin’de IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak IŞİD'e yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, IŞİD'in eylem ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takipli çalışması sonrasında 8 kişi belirledi.

Şüphelilerin geçmiş dönemde IŞİD içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, üye kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve emir düzeyinde faaliyet yürüttükleri ortaya çıktı.

Özel Harekat ile dron destekli eş zamanlı operasyon yapan polis 8 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.