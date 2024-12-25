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Mersin’de kaçak makaron operasyonu: 4 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 25.12.2024 10:09
  • Giriş: 25.12.2024 10:09
  • Güncelleme: 25.12.2024 10:09
Kaynak: İHA
Mersin’de kaçak makaron operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’de jandarma ekipleri düzenlediği kaçak makaron operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 278 bin 60 adet kaçak makaron, 145 kilo tütün, 19 sigara dolum makinesi ve 200 adet boş sigara kutusu ele geçirildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şahsı gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 278 bin 60 adet kaçak makaron, 145 kilo tütün, 19 sigara dolum makinesi ve 200 adet boş sigara kutusu ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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