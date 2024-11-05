Mersin’de kaçak makaron ve sahte içki ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kaçak makaron ile sahte içki ele geçirilirken bir şüpheli de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak makaron ve sahte içki imal ve ticaretiyle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde bir şahıs belirlendi. Ekiplerin takibi sonrasında şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda bin 750 adet dolu makaron, bin 250 adet boş makaron, 2 kilogram kaçak tütün, 42 litre sahte içki ve üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli, adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.