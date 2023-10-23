Mersin’de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu Ayfer Kaya'yı katleden Şuayip Kaya intihar etti

Mersin’de 42 yaşındaki Ayfer Kaya, boşanma aşamasında olduğu Şuayip Kaya tarafından silahla vurularak katledildi. Şuayip Kaya aynı silahla intihar etti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’in Mut ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Ayfer Kaya’yı silahla vurarak öldüren Şuayip Kaya isimli erkek, aynı silahla intihar etti.

AA'nın haberine göre; Mut Devlet Hastanesi otoparkında 39 yaşındaki Şuayip Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu Ayfer Kaya'ya tabancayla ateş etti, ardından kendisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayfer Kaya ve Şuayip Kaya'nın cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.