Mersin’de kadın cinayeti: Parçalanmış çelik kasa olayı ortaya çıkardı

Mersin’de polisin şüphe üzerine durduğu motosiklet sürücüsünün verdiği adreste bir kadının cansız bedeni bulundu.

Mersin'de motosikletiyle parçalanmış çelik kasa taşıyan kişiyi durduran polis, ifadesi üzerine gittikleri adreste bir kadının cansız bedenini buldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine bağlı ekipler, merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan Heliport civarında şüphe üzerine 33 ATS 955 plakalı motosikleti durdurdu.

Yapılan kontrolde Ali Y.’nin (20) kullandığı motosiklet üzerinde parçalanmış çelik kasa ve içerisinde yüklü miktarda para olduğu tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin kasayı İnönü Mahallesi 1401. Sokak’taki bir daireden aldığını belirtmesi üzerine ekipler adrese gitti. Dairede kapıyı kimsenin açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeriye giren polis, Şule Özlem U’nun (40) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede kadının boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.