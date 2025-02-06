Mersin’de kar ve buzla kaplanan yollar belediye ekiplerince açıldı

Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açmak ve olumsuzlukları önlemek için yoğun bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler, Toroslar, Mut, Erdemli ve Çamlıyayla’da çalışmalarını sürdürdü.

Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bırakınca, Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de harekete geçti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak ve vatandaşların herhangi bir zorluk yaşamaması için çalışmalarını birçok araç ve iş makinesi ile gerçekleştirdi. Greyder, dozer, yükleyici, kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışan ekipler, olabilecek olumsuzlukları önleyerek en kısa sürede yolları açarken, süren kar yağışının yolları yeniden kapamaması için dönüşümlü bir şekilde çalıştı.



Torosların tepeleri karla kaplandı

Toroslar ilçesi Arslanköy, Kızılkaya, Gözne, Ayvagediği, Alanyalı, Hangediği, Sadiye, Değnek, Tırtar’da kar küreme ve buzlanmaya karşı önlem amaçlı tuzlama çalışması yapılırken, Arslanköy-Çatak mevkiinde ise yol açma çalışması yapıldı. Mut ilçesinde de Dağpazarı, Çivi, Ballı, Güme, Elmapınarı, Kavaközü ve Demirkapı’da kar ve buzla mücadele eden ekipler, Erdemli’nin Hacıalanı mahallesinde de kar küreme çalışması yaptı. Yağışın yoğun olduğu ilçelerden biri olan Çamlıyayla’da ise Çayırekinliği ile Sığıryaylası, Çayırekinliği ile merkez ve Çayırekinliği Atdağı arası kar küreme yapan ekipler, Sebil, Kale ve Cumayakası Mahallesi ile Kisecik-Körmenlik arasında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kar küreme, yol temizleme ve açma faaliyetini koordine olarak gerçekleştiren ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan ’Teksin’ uygulaması aracılığıyla gelen talepleri de dikkate alarak anında müdahale etme noktasında hızlı bir çalışma yürüttü.