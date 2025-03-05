Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin’de karton yüklü tır alev alev yandı

Ajans Haberleri
  • 05.03.2025 11:01
  • Giriş: 05.03.2025 11:01
  • Güncelleme: 05.03.2025 11:01
Kaynak: İHA
Mersin’de karton yüklü tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda karton yüklü tır alev alev yandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Damlama bölgesinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde park halinde olan karton yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol