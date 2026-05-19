Mersin’de katliam: 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde boşandığı Arzu Özden’i öldürdükten sonra Tarsus’ta çevresindekilere rastgele ateş açarak 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan Metin Öztürk'ün, polis tarafından sıkıştırıldığı evde intihar ettiği öğrenildi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Metin Öztürk, boşandığı Arzu Özden'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra gittiği Tarsus'ta önce husumetlisine ardından otomobille giderken çevresindekilere rastgele ateş açtı.

Saldırılarda Özden'le birlikte toplam 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Saldırganın 09.10 saatlerinde sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca intihar ettiği öğrenildi.

Olay, dün Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Metin Öztürk, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Arzu Özden’i, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra otomobiline binerek Tarsus ilçesine giden Metin Öztürk, husumetli olduğu Sabri Pan'ın restoranına gitti. Restoranın girişinde pompalı tüfeğiyle rastgele ateş açan Metin Öztürk'ün silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Sabri Pan (30) ile çalışanı Ahmet Ercan Can (18) hayatını kaybetti, bazı müşteriler de yaralandı.

RASTGELE ATEŞ AÇIP BİRÇOK KİŞİYİ VURDU

Restoran saldırısının ardından çevredekilere de ateş açan Metin Öztürk, ardından otomobiline bindi. Metin Öztürk, seyir halindeyken sokaktan geçen Abdullah Koca’yı (50) ve bölgede hayvan otlatan çoban Yusuf Oktay’a (16) da ateş açtı. Şüpheli, kaçışı sırasında TIR şoförü Gökay Sefiloğlu’nu (50) da vurduktan sonra yol boyunca çevresindekilere ateş açarak izini kaybettirdi. Metin Öztürk'ün otomobilinin içinden pompalı tüfekle bir markete ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Arzu Özden, Sabri Pan ve Gökay Sefiloğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay ile Mehmet Han Topal ve isimleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi daha hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece Metin Öztürk'ün gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda ölü sayısı 6’ya ulaşırken, yaralanan 8 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan restoran çalışanı Mehmet Han Topal, “Paket siparişi gelmişti, onu hazırlıyordum. Metin ağabey dükkana girince ‘Hoş geldin’ dedim. Tepki vermedi. Telefon çıkaracağını zannettim ancak silahını çekip, sıktı. Ben eğildim, saçmalar kulağımın yanından geçti. Sonra Sabri ağabeye ateş etti. Ardından tezgahın üzerinden bana sıktı, kalçama isabet etti. Sonra da dışarıdaki Ahmet’e sıkmış. Dışarı çıktım zorla, arkadaşlara haber verdim. Kaçıp, gitmiş” diye konuştu.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin, "Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Valiliğin açıklamasında, dün saat 13.52'de gelen ihbarla, Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'nde silahlı saldırı meydana geldiği bilgisi alındığı belirtildi.

İhbarın ardından güvenlik ve sağlık birimlerinin olay yerine sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır. Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

RTÜK’TEN YAYIN YASAĞI

Radydo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin'in Tarsun ilçesinde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

RTÜK'ün sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır" ifadelerine yer verildi.