Mersin’de kayyum protestosu

ABİDİN YAĞMUR

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ile DEM Parti Mersin İl Örgütü, Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın görevden alınmasını ve yerine kayyum atanmasını protesto etti.

Özgür Çocuk Parkında yapılan eylemde platform adına açıklama yapan Kemal Göçmen, “Bir kez daha en demokratik haklardan olan seçme seçilme hakkı gasp edilmiş, İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'yı kayyım olarak atamıştır. Kararının tebliğinden sonra belediye binasının etrafında iradelerine sahip çıkan vatandaşlara müdahale edilmiş aralarında gazetecilerinde bulunduğu 211 kişi gözaltına alınmıştır. Halk 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde sadece belediye yöneticilerini seçmemiş aynı zamanda kayyum atanan yerlerde yüksek oy oranlarıyla kayyum politikalarını kabul etmediğini de göstermiştir. Buna rağmen siyasal iktidar demokrasinin varlığının temel koşulu olan halk iradesine saygı duymak yerine, yine kayyım politikasına sarılmıştır” dedi.

"SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİ"

Kayyum politikasının ülkede demokrasiden, barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağı olduğunu ifade eden Göçmen, “Kimsenin kendini halkın iradesi ve yargının yerine koyma hakkı yoktur. Bu durum rejimin temel bir özelliği haline gelse de demokrasiye yapılan darbeleri kabul etmedik, etmeyeceğiz. Emek ve demokrasi güçleri olarak halkın iradesine, demokrasiye, emeğe, barışa darbe niteliğindeki kayyım politikalarını hiçbir dönem kabul etmedik, alışmadık. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Gözaltılar derhal serbest bırakılmalı seçilmiş belediye başkanları görevine iade edilmelidir” ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİDEN VE ADALETTEN VAZGEÇMEYİZ"

Demokrasinin varlığının temel koşulunun halk iradesine saygı duymak olduğunu ifade eden Göçmen, “Seçilmiş milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hala cezaevinde tutulduğu, belediye başkanlarının tutuklandığı yerlerine kayyım atandığı bir ülkede demokrasiden, adaletten, hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Yargı sopası kullanılarak yapılmak istenen demokrasiye yönelik bu karanlık müdahalelere karşı barışın ve özgürlüklerin daim olduğu aydınlık ve demokratik bir Türkiye için kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha tekrar ediyoruz. Halkın iradesine ve hukukun üstünlüğüne yönelik her türlü müdahaleye karşı, demokrasi ve adalet ilkelerinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” dedi.