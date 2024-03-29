Mersin’de kontrolden çıkan otomobil bijuteri dükkanına daldı

Mersin’in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bijuteri dükkanına daldı.

Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 33 KGH plakalı otomobil, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle fren yerine gaza basması üzerine önündeki bijuteri dükkanına daldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saniye saniye kaydedilen kaza anına ait görüntülerde, aracın hızla dükkana daldığı ve içeride bulunan müşterilerin kaçıştığı anlar yer aldı.