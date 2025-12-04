Mersin’de korkunç cinayet zinciri

Haber Merkezi

Mersin'de, 25 yaşındaki bir kişi, gerçekleştirdiği cinayet zinciriyle dehşet saçtı. Üst komşusu anne ve oğlunu öldürdükten sonra, içki almak için gittiği büfenin sahibini de silahla öldürdü. Şüpheli, gasp ettiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, merkez Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda başladı. Zanlının, üst komşuları olan 50 yaşındaki Remziye Kaya ve 26 yaşındaki oğlu Mazlum Kaya'yı silahla öldürdüğü belirlendi.

Bu ilk cinayetlerin ardından, 25 yaşındaki Mustafa T., yolcu olarak bindiği taksiyle Toroslar ilçesi Arpasakarlar Mahallesi'ndeki bir büfeye gitti. Burada, kendisine ücretsiz içki vermediği gerekçesiyle büfe işletmecisi Ahmet Turgut'u tabancayla vurarak öldürdü. O sırada dışarıda bekleyen taksi sürücüsü, silah sesini duyunca araçtan inerek kaçmaya çalıştı.

Büfe işletmecisini öldüren Mustafa T., taksiyi gasp ederek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak bölgeden geçen polis ekipleri tarafından kısa sürede fark edildi ve çevresi sarıldı. Polise direnmesi üzerine, bacağından vurularak durdurulan zanlı, suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Yaralanan şüpheli, tedavi altına alınmak üzere Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.