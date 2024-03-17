Mersin’de kuyumcu soyan hırsızlar yakalandı

Mersin’de altın almak bahanesiyle kuyumcu dükkanına giren 3 kadından biri iş yeri sahibini oyalarken, diğerleri vitrindeki altınları çalarak kaçtı ancak polisin çalışmasıyla şüphelilerden 2’si yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.



Olay, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Gökalp’in işlettiği kuyumcuya giren 3 kadın, iş yeri sahibine altın almak istediklerini söyledi. Bu sırada kadınlardan biri, iş yeri sahibini altın bakma bahanesiyle oyaladı. O anda diğer iki kadından biri tezgahın üzerine iki hamlede çıkarak kolye ucu dolu tablayı çaldı diğerinin eteğinin altına gizledi. Şüpheliler, daha sonra alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı. Hırsızlık olayını, kadınlar ayrıldıktan sonra fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını inceledikten sonra durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis şüphelilerden A.E. ve P.Ş.’yi yakaladı. Üçüncü şüpheli kadının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kuyumcudaki hırsızlık anına ait görüntüler de , iki kadın birinin vitrinin içindeki tablayı alması diğerinin elbisesinin altına gizlediği anlar yer almıştı.