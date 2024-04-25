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Mersin’de lastiği patlayan kamyonet devrildi, sürücü öldü

Ajans Haberleri
  • 25.04.2024 12:19
  • Giriş: 25.04.2024 12:19
  • Güncelleme: 25.04.2024 12:19
Kaynak: İHA
Mersin’de lastiği patlayan kamyonet devrildi, sürücü öldü

Mersin’de otoyolda seyir halindeki iken lastiğinin patlaması sonucu devrilerek takla atan kamyonetin sürücüsü öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Öztürk (54) idaresindeki kamyonet, Mersin’den Erdemli ilçesi istikametine seyir halinde iken, Mersin-Erdemli Otoyolu Mezitli Viyadüğü yakınlarında tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Takla atan aracın sürücüsü olay yerine hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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