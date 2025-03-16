Mersin’de Mart ayında deniz keyfi

Mersin’in Silifke ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girip sahilde eğlendi.

Mersin’de yazdan kalma günler yaşanınca vatandaşlar kendini sahile attı. Sıcaklığın 30 derecelerde seyrettiği kentte fırsat bulanlar ise 321 kilometre kıyısı olan Akdeniz’in keyfini sürüyor.

Vatandaşlar ve gruplar özellikle turizmin göz bebeğin biri olan Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesini tercih ediyor. Bölgede bazı vatandaşlar ise denize girerek yüzmenin tadını çıkarırken, bazıları spor yapıp sahilde güneşlendi.

Mart’ta denizin keyfini çıkardığını belirten Murat Yıldız, bu ayda güneş ve deniz suyu sıcaklığının normalin üzerinde seyrettiğini, denize girip güneşlendiğini söyledi.