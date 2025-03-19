Mersin’de martta lapa lapa kar yağdı

Mersin’in Erdemli ilçesinde denize 30 kilometre uzaklıkta bulunan Torosların eteğinde mart ayında lapa lapa kar yağması dikkat çekti.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı hava Mersin’in bin 500 rakımlarında kar olarak etkili oldu. Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden denize 30 kilometre uzaklıktaki Tozlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde lapa lapa kar yağmaya başladı. Kar yağışı kısa sürede Torosların eteği başta olmak üzere çevreyi beyaza bürüdü. Mart ayında lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar da şaşırdı.

Yağışla ilgili meteorolojinin uyardığını belirten yöre sakinlerinden Hüseyin Çoban, "Bu kadar olmasını beklemiyordum. Az önce başlayan kar bu hale getirdi. Yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor" dedi.