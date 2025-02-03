Mersin’de memnuniyet oranı yüzde 75

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından Türkiye çapında CHP’li belediyelerin performansları araştırıldı. Kentlerde yaşayan vatandaşlara yönelik hazırlanan anket sonuçları ile belediyelerin performansları, memnuniyet oranları ve belediye başkanlarının başarıları ortaya çıktı. CHP, Türkiye’deki CHP’li belediyeler için yaptığı araştırmalar çerçevesinde Mersin’de de 13 ilçede 1722 kişi ile CATİ (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle araştırma gerçekleştirdi.

Yapılan araştırmaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden genel memnuniyet oranı yüzde 75’e ulaşırken, belediyenin genel performansı “A+” olarak değerlendirildi. Bu not, Mersin’in yerel yönetimdeki başarısını tescillerken, şehrin pek çok alanda yüksek memnuniyet oranlarına ulaştığını da gözler önüne serdi.

Belediye karnesinde yer alan verilere göre, Mersin halkının yüzde 75’i belediyenin genel hizmetlerinden memnun. Üstelik bu memnuniyet, yalnızca CHP seçmeniyle sınırlı değil. Başkan Vahap Seçer, diğer siyasi partilerin seçmenleri arasında da büyük bir destek görüyor.

Mersin, yalnızca belediye hizmetleriyle değil, 2024 Yerel Seçimlerinde de tarihi bir sonuçla gündeme gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yüzde 59,51 oy oranıyla rakiplerine büyük fark atmıştı. Eğer bu pazar Yerel Seçim yapılsa Seçer yüzde 73,3 oy alarak yeniden birinci çıkıyor. Cumhur İttifakı’nın adayı ise yüzde 20,2 seviyesinde kalıyor. Üstelik araştırmaya göre Seçer, Mart 2024 seçimlerinde Cumhur İttifakı adayına oy verenlerin yaklaşık üçte birinin desteğini de kazanmış durumda.

Ayrıca CHP; 2023 Genel Seçimlerinde 30,9 olan oy oranını bu Pazar Genel Seçim olsa 42,1’e yükseltiyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde CHP adayının aldığı 60,3 oy oranı ise bu Pazar seçim olsa 64,4’e çıkıyor. Vahap Seçer’in yerelde gösterdiği başarı; partisinin Mersin’deki oy oranını da ciddi şekilde artırıyor. Bu durum, yerel yönetimlerin başarısının partinin başarısında son derece önemli olduğun da gözler önüne seriyor.