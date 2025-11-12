Mersin’de MESEM kapsamında staj yapan 16 yaşındaki Alperen Uygun iş cinayetinde hayatını kaybetti

Mersin’in Anamur ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında staj yaptığı işyerinde 16 yaşındaki Alperen Uygun hayatını kaybetti.

Türkiye’nin ilk MESEM Projesi okulu olarak açılan Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi’nin 11. sınıf öğrencisi olan Uygun’un, çalıştığı asansör firmasıyla birlikte gittiği inşaatta 3. kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin paylaştığı bilgilere göre, Alperen Uygun’un ölümü, bu yıl içerisinde kaydedilen 78. çocuk işçi ölümü olarak kayıtlara geçti.

İSİG Meclisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Alperen Uygun... 16 yaşında... Türkiye'nin ilk MESEM Projesi okulu olarak açılan Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi 11. sınıf öğrencisi. Mersin Anamur'da çalıştığı asansör firmasıyla gittiği inşaatta 3. kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.”