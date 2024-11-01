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Mersin’de motosiklet ağaca çarptı: 2 ölü

Ajans Haberleri
  • 01.11.2024 15:58
  • Giriş: 01.11.2024 15:58
  • Güncelleme: 01.11.2024 15:58
Kaynak: İHA
Mersin’de motosiklet ağaca çarptı: 2 ölü

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulaş Can Seri’nin (22) kullandığı 33 ATS 216 plakalı motosiklet, Erdemoğlu Bulvarı Liman Kavşağı’nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, ardından ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Cansu Mels Bolat (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Gençlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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