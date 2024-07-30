Mersin’de müstehcen yayın operasyonu: 5 tutuklama
Kaynak: İHA
Mersin polisi müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi, yakalanan 12 şahıstan 5’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 12 şüpheli yakalandı.
Polis adreslerde yaptığı aramada 15 telefon, 12 sim kart, 1 laptop, 1 tablet ve 2 hafıza kartına el koydu.
Emniyette ifadesi alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıstan 5’i tutuklandı.
7 şüpheliden 6’sı savcılıktan 1’i ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı.