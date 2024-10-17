Mersin’de orman yangınları: Çok sayıda ekip müdahale ederek söndürdü

Mersin’in Erdemli ilçesinde iki, Silifke ilçesinde ise bir noktada orman yangını çıktı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangınlar söndürülürken, yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Erdemli ilçesine bağlı Doğu Sandal ile Tırtar mahallelerinde iki farklı orman yangını çıktı. Doğu Sandal Mahallesi’nde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine ormana bağlı çok sayıda arazöz, orman işçileri ve su tankları sevk edildi. Erdemli Belediyesinin iş makineleri, İl Emniyet Müdürlüğü’nün TOMA’ları ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına birçok noktadan müdahale edildi. Yöre sakinlerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. 3 saatlik mücadele sonrası alevler mahalleye ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırtar Mahallesi’nde de meşelik alanda çıkan yangın da ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın bölgesinde çalışmaları takip eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Doğu Sandal bölgesindeyiz. Bu bölgede akşam saat 19.00 sıralarında bir yangın çıktı. Devletimizin tüm kurumlarıyla müdahale edildi. Çok şükür yangın kontrol altına alındı" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Karayakup Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldız’da, "Yangını duyduk direk ekipleri aradık. Belediye ve orman ekiplerimiz geldi. Vatandaşlarımızla birlikte tankerlerimizi doldurup geldik, köylülerimiz de dahil oldu ciddi bir çalışmadan sonra yangın söndürüldü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Silifke ilçesi Akdere Mahallesi’nde de yangın çıktı. Yangın bölgede etkili olan rüzgarla çevreye yayıldı. Çok sayıda ekibin müdahalesi ile bu yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangınlarda yaklaşık 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.