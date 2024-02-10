Mersin’de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Akdeniz Mahallesi’ndeki Çamlık Kavşağında Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Yabancı uyruklu A.A. yönetimindeki 33 MC 1660 plakalı otomobil ile kavşakta dönüş yaptığı belirtilen N.K. yönetimindeki Tesla marka 33 ARE 758 plakalı elektrikli otomobil çarpıştı. Kazada biri sürücü 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis karayolunda önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.