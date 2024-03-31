Mersin’de oy sayım işlemi devam ediyor

Mersin’de, Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Sandıklar açılarak sayıma geçildi.

Türkiye, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi için sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayıma geçildi.

Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi’nde de oy verme işlemlerinin saat 17.00 itibariyle tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi, meclis üyesi ve muhtarlık seçimlerine yönelik oy pusulalarının sayımına başlandı.