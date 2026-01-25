Mersin’de Rojava protestosu sonrası "rastgele ateş” cinayeti: DEM Partili vekilden açıklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde Gazipaşa Mahallesi'nde rastgele ateş açılması sonucu balkonda bulunan 24 yaşındaki Baran Abdi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; 1917. Sokak'ta yaşanan olayda H.K. adlı şahıs, Rojava protestosundan dönenlerle tartıştı ve silahla rastgele ateş etti.

Bu sırada karşı binanın balkonunda bulunan Baran Abdi, gözüne isabet eden bir kurşunla yere düştü. Evdekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı fakat tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Silahla ateş açan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

MERSİN VALİLİĞİ: H.K. VE OĞLU A.K. İSİMLİ ŞAHISLAR SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINMIŞTIR

Mersin Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında, Tarsus İlçemiz Gazipaşa Mahallesinde Suriye’de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağılmıştır.

İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip, bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B. A.’ya (2002 Halep doğumlu) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DEM PARTİLİ PERİHAN KOCA: GÖZ GÖRE GÖRE YÜKSELTİLEN HALKLAR ARASI DÜŞMANLIĞIN HESABINI KİM VERECEK?

Öte yandan DEM Partili vekiller tarafından yapılan açıklamada saldırganın Tarsus'taki Rojava eyleminin ardından dağılan gençlere rastgele ateş açtığı bu sırada misafirlikte olan Baran Abdi'nin balkonda vurulduğu ifade edildi. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, şu açıklamayı yaptı:

"6 Ocak’tan beri Suriye’de Rojava’da Kobane’de dayatılan soykırım dursun diye yaşamak ve yaşatmak için sokaklardayız.

Mersin’de Tarsus Gazipaşa Mahallemizde Rojava eylemimizin ardından dağılan gençlerimize bir şahıs tarafından silahla ateş açıldı.

MHP’li Hüseyin Kanlıbıçak adlı saldırgan faşistin rastgele ateşiyle teyzesinde misafir olan Kobanêli Baran Abdi balkonda bulunduğu sırada başına mermi isabet ederek yaşamını yitirdi.

24 yaşındaki Kobanê’li Baran Abdi başından vurarak katledildi.

Bu katliamın hesabını kim verecek?

Göz göre göre yükseltilen halklar arası düşmanlığın hesabını kim verecek?

Kürt düşmanlığının katliama dönüştürülmesinin hesabını kim verecek?

Gencecik bir insanın kanının akıtılmasının hesabını kim verecek?"

DEM PARTİLİ BOZAN: DÜŞMANLIĞINIZ BATSIN!

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan da açıklama yaparak eylem sonrasında dağılan gruba ateş açıldığını ve 24 yaşındaki bir gencin saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ali Bozan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Düşmanlığınız batsın! Söyleyecek söz bulamıyorum. Tarsus Gazipaşa Mahallesi'ndeki Rojava eylemimizin ardından dağılan gençlerimize yönelik silah sıkan caninin biri, evinin balkonundaki 24 yaşındaki Kobanê’li Baran Abdi’yi başından vurarak katletti" ifadelerini kullandı.