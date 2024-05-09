Mersin’de ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ruhsatsız tabancı satışı yapıldığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, A.K ve H.K.'nin iş yerlerinde ruhsatsız tabancı satışı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve gözaltı kararının ardından iş yerlerine baskın yapıldı.

Operasyonda, A.K. ve H.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 135 fişek ve 10 dolu kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.