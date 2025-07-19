Mersin’de sağanak yağış sele neden oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına yol açarken, bazı arı kovanları da sel sularından zarar gördü.

Erdemli’nin yayla bölgelerinden biri olan 1700 rakımlı İsken Mevkii’nde saat 16.00 sıralarında sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışın kısa sürede şiddetini artırmasıyla birlikte, kuruyan İsken Deresi’nin debisi aniden yükseldi. Sel sularının dere yatağını kapladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgede arıcılıkla uğraşan vatandaşların kurduğu çok sayıda kovan selden etkilendi. Şiddetli su akışına dayanamayan kovanların bir kısmı sürüklenirken, bal üretimi yapılan alanlarda maddi zarar meydana geldi.