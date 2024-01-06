Mersin’de sahte içki üretenlere operasyon, 3 şüpheli yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından sahte alkollü içki üretimi yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 560 litre etil alkol, 380 litre sahte alkollü içki ile 15 adet anason kiti ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretimi yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesi Elvanlı ve Arpaçbahşiş Mahallelerinde 3 farklı adres belirlendi.

Düzenlenen operasyonda sahte alkollü içki üretimi yaparak piyasaya süreceğini tespit eden 3 şüpheli yakalandı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada 560 litre etil alkol, 380 litre sahte alkollü içki ve 15 adet anason ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadesi alınmak için jandarma komutanlığına götürüldü.