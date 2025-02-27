Mersin’de şarampole devrilen tırdaki 2 kişi öldü

Mersin’in Mut ilçesinde alçı yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi zeytin alanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Koçoğlu yönetimindeki 35 CBP 874 plakalı alçı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü ile yanında bulunan Muhterem Topcu olay yerinde hayatını kaybetti. Dorsede bulunan alçılar yol ve zeytin bahçesine saçıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.