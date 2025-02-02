Mersin’de seyir halindeki kamyonda yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında kamyonun kupa bölümü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, otoyol Akgedik bölgesi Adana istikametinde özel bir firmaya ait boş kamyon seyir halindeyken kupa bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Motor kısmından çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında kamyonun kupa bölümü kullanılamaz hale geldi.