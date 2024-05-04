Mersin’de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Mersin’de zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Atatürk Parkı sahilinde oluşan dalgalar kıyıya vurdu. Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine birçok amatör balıkçı da denize açılamadı.

Çamlıbel Balıkçı Barınağı’na gelen bazı amatör tekne sahipleri ise teknelerini sabitleyerek çadırlarının uçmaması için güvenli alanlara taşıdı.

Bu arada, Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de bugün sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.