Mersin’de şiddetli yağış sele neden oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın neden olduğu selde tarım arazileri zarar gördü.



Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası’nda öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sonrası dereler taştı. Meydana gelen selde sular altında kalan ekili tarım arazileri zarar görürken, AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi ekipleri sel sularından zarar gören alanlarda temizlik ve inceleme çalışması başlattı.

Sel sularının kayaları yerinden söktüğünü anlatan Enver Akçalı, “Bir anda başlayan yağış sonrası büyük bir afet oldu. İlk kez böyle bir olaya şahit olduk. Benim bahçemdeki hurma ağaçlarını sel götürdü. 15 top telim sel suları ile birlikte gitti. Büyük bir afetti, herkese geçmiş olsun” diye konuştu.

Bölgede yağış devam ediyor.