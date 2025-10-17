Mersin’de silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk ekmek almaya giderken av tüfeğiyle vuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 59 yaşındaki Yasin Ataş isimli kişi, kuzeniyle ekmek almaya giden 12 yaşındaki Emir Ali Aktaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ataş elinde tüfekle sokağa çıktı.

Bu sırada saldırgan Yasin Ataş, 33 BBZ 280 plakalı otomobille ekmek almaya gelen kuzenler Emir Ali Aktaş (12) ile Mustafa Aktaş'a (20), ardından yoldan geçen Ali Bozan'a da ateş etti.

Bölgedeki otomobilini de ateşe veren Ataş, aynı tüfekle intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Yasin Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Mustafa Aktaş ile Ali Bozan, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.