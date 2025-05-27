Mersin’de son bir haftada bin 445 araç trafikten men edildi

Mersin’de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bin 445 aracın trafikten men edildi bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ayrıca 20-25 Mayıs arasında yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde 92 bin 438 aracın kontrol edildiği, bu araçlardan bin 445’nin trafikten men edildiği kaydedildi. Aynı dönemde 571 ticari taksinin de denetlendiği kaydedilen açıklamada, 18 bin 922 araç sürücüsüne yasal işlem uygulandığı ifade edildi.



