Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı

Mersin’de elindeki tarihi eserleri satmak isteyen 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucu, Yenişehir ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan şahsı tespit etti. Yapılan takip ve araştırmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahsın aracında arama yapan jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikkeye el koydu. El konulan eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli şahıs ise işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.